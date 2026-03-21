Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев (слева) и Филипп Шеббо в итальянском Кортина-д'Ампеццо, где проходят XIV зимние Паралимпийские игры.

Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Данные сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Личные данные сноубордистов были внесены в базу данных в ночь на субботу. Обоих спортсменов обвиняют в "пропаганде войны" и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

В пятницу в базу "Миротврца" были внесены еще пятерых российских паралимпийцев, участвовавших в зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.