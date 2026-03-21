Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
08:45 21.03.2026
Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"
Данные сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРоссийские сноубордисты Дмитрий Фадеев (слева) и Филипп Шеббо в итальянском Кортина-д'Ампеццо, где проходят XIV зимние Паралимпийские игры.
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Данные сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Личные данные сноубордистов были внесены в базу данных в ночь на субботу. Обоих спортсменов обвиняют в "пропаганде войны" и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
В пятницу в базу "Миротврца" были внесены еще пятерых российских паралимпийцев, участвовавших в зимних Паралимпийских играх 2026 года.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
