Минцифры опровергло сообщения о введении ограничений на домашний интернет

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минцифры опровергло сообщения о внедрении белых списков провайдерами домашнего интернета.
"Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из белого списка — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам", — рассказали в министерстве.
Там подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет.
"Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА", — добавили в ведомстве.
Чтобы у россиян оставался доступ к самым необходимым и популярным сервисам при отключении мобильного интернета, продолжает работать белый список платформ и сайтов, напомнили в Минцифры. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие для попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.