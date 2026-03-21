Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники.