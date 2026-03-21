Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники.
"Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителями США (спецпосланником президента США Стивом -ред.) Уиткоффом и (зятем президента США Дональда Трампа Джаредом - ред.) Кушнером", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда в субботу проведет в США двусторонние встречи с американскими коллегами по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых сообщал Зеленский, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
20 марта, 18:25