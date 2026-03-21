01:09 21.03.2026
В Госдуме предложили дать налоговые льготы отечественным IT-компаниям
В Госдуме предложили дать налоговые льготы отечественным IT-компаниям
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании.
В Госдуме предложили дать налоговые льготы отечественным IT-компаниям

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании.
Официальное обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат СР Яна Лантратова.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
IT-ипотекой в России воспользовались 95 тысяч специалистов
12 марта, 13:33
"Предлагаем создать отдельную категорию "МСП+" для ИТ- и ИИ-стартапов с годовым доходом до 1,5 миллиардов рублей. Данная категория должна предусматривать сохранение льготного налогового режима (включая право на применение УСН и освобождение от НДС для отечественного ПО), а также предоставление целевых субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что эта категория должна иметь возможность сохранять упрощённую систему налогообложения и льготы по уплате НДС для отечественного программного обеспечения. "Кроме этого, они должны иметь возможность получать целевые субсидии на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - добавил он.
Лидер партии отметил, что отечественные ИТ- и ИИ-стартапы являются "важным драйвером технологического суверенитета", но они сталкиваются с системными ограничениями и не могут реализовать свой потенциал роста.
"Такие стартапы достигают рубежа в 60 миллионов рублей слишком быстро, после чего налоговая нагрузка кратно увеличивается, а они лишаются возможности реинвестирования прибыли и выхода на международные рынки", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она выразила уверенность в том, что рост технологических компаний нужно поддерживать, а не ограничивать.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мишустин поручил подготовить предложения по льготам для IT-компаний
3 июля 2025, 11:17
 
