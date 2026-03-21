В Госдуме предложили дать налоговые льготы отечественным IT-компаниям

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании.

Официальное обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат СР Яна Лантратова.

"Предлагаем создать отдельную категорию "МСП+" для ИТ- и ИИ-стартапов с годовым доходом до 1,5 миллиардов рублей. Данная категория должна предусматривать сохранение льготного налогового режима (включая право на применение УСН и освобождение от НДС для отечественного ПО), а также предоставление целевых субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что эта категория должна иметь возможность сохранять упрощённую систему налогообложения и льготы по уплате НДС для отечественного программного обеспечения. "Кроме этого, они должны иметь возможность получать целевые субсидии на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - добавил он.

Лидер партии отметил, что отечественные ИТ- и ИИ-стартапы являются "важным драйвером технологического суверенитета", но они сталкиваются с системными ограничениями и не могут реализовать свой потенциал роста.

"Такие стартапы достигают рубежа в 60 миллионов рублей слишком быстро, после чего налоговая нагрузка кратно увеличивается, а они лишаются возможности реинвестирования прибыли и выхода на международные рынки", - сказала Лантратова РИА Новости.