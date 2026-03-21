Куба отказала посольству США в просьбе предоставить топливо, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство Кубы отказало американскому посольству в предоставлении дизельного топлива для генераторов на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны США, назвав эту просьбу бесстыжей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы.
"Кубинское правительство на этой неделе отказало посольству США в Гаване на просьбу об импорте дизельного топлива для своих генераторов, назвав просьбу бесстыжей, учитывая топливную блокаду острова администрацией (президента США Дональда) Трампа", - говорится в публикации со ссылкой на дипломатические документы, с которыми ознакомилось издание.
Отмечается, что отказ может привести к тому, что части сотрудников посольства придется покинуть Кубу в мае или даже раньше.
Дефицит топлива на Кубе вызван энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что РФ продолжит поставлять нефть на Кубу.
