"Хьюстон" благодаря 25 очкам Дюрэнта победил "Атланту" в НБА

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
21 марта 2026
Встреча завершилась со счетом 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард "Рокетс" Кевин Дюрэнт, на счету которого 25 очков. Его партнеры по команде Альперен Шенгюн (15 очков, 10 передач) и Тари Исон (10 очков, 10 подборов) оформили дабл-даблы. В составе проигравших больше всех очков набрал Никейл Александер-Уокер (21).
"Хьюстон" с 42 победами в 69 матчах занимает четвертое место в таблице Западной конференции, выигравшая предыдущие 11 матчей "Атланта" (38 побед в 70 играх) идет восьмой на Востоке.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Бруклин Нетс" - "Нью-Йорк Никс" - 92:93;
- "Детройт Пистонс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 115:101;
- "Мемфис Гриззлис" - "Бостон Селтикс" - 112:117;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 104:108;
- "Денвер Наггетс" - "Торонто Рэпторс" - 121:115.