Тренер Хартли раскритиковал правила КХЛ из-за дисквалификации Черепанова

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли заявил, что защитник команды Никита Черепанов не предпринимал агрессивных действий против судьи и призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) разобраться с правилом, по которому игрока дисквалифицировали.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Черепанова на три матча за атаку судьи в игре регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" 15 марта. На 12-й минуте второго периода 30-летний Черепанов сделал подножку арбитру, произведшему вбрасывание, в результате которой тот упал спиной на лед.
"Никита очень много значит для команды. Хотелось бы, чтобы летом в лиге состоялся разговор по поводу таких моментов. Естественно, судей надо защищать, все с этим согласны. При вбрасываниях очень много игроков находятся близко к точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья находится среди семи игроков. Естественно, игроки не хотят нанести травму судье или даже коснуться его, все думают только о своей роли на вбрасывании. К сожалению, судьи бывают в уязвимой позиции. Когда думаешь про дисквалификацию, предполагаешь, что должно быть агрессивное действие, чтобы ее заработать, но Черепанов не предпринимал никакого агрессивного действия. Ситуация, в которой лиге нужно разбираться летом", - цитирует Хартли официальный сайт "Локомотива".
В текущем сезоне Черепанов забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач в 62 играх.