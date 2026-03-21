В Новосибирской области планируют завершить изъятие скота через два дня

НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Изъятие сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей Новосибирской области в рамках локализации очагов пастереллеза планируется в ближайшие два дня, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Остался один район (Ордынский – ред.), два населенных пункта Новопичугово и Козиха... В трех районах работы закончены. Сегодня заканчиваются в селе Чернокурья Карасукского района. По Ордынскому району каких-то оценок сейчас давать не буду, но думаю, что это где-то два дня", - сказал он.
Нешумов пояснил, что в настоящее время в трех из шести населенных пунктах, где были выявлены очаги пастереллеза, процесс изъятия животных завершен и в субботу будет завершен еще в одном - Карасукском. Фактически работы по изъятию животных активно идут только в Ордынском районе – села Новопичугово и Козиха. По предварительной оценке, это затронет 58 семей.
"Работы по изъятию скота заканчиваются. Минсельхозу поручено губернатором работать с населением, узнать сколько семей желают восстановить хозяйство, какое количество скота необходимо для формирования заявок на его льготное приобретение", - добавил он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.