"Беспрецедентный ответ". Иран выступил с резким предупреждением в адрес США
20:37 21.03.2026 (обновлено: 20:47 21.03.2026)
"Беспрецедентный ответ". Иран выступил с резким предупреждением в адрес США
Tasnim: США столкнутся с беспрецедентным ответом при попытке захватить Харк

Tasnim: США столкнутся с беспрецедентным ответом при попытке захватить Харк

Остров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© REUTERS / 2026 Planet Labs PBC
Остров Харк. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом, если попытается захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
"Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последние 21 день", — цитирует агентство слова источника.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Превосходит все ожидания". Ход Ирана вызвал панику на Западе
Вчера, 15:51
Как отметил собеседник Tasnim, ответом на такой шаг США может быть дестабилизация ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
По словам источника, эскалации конфликта приведет к усугублению положения американских сил.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на этот остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Иранская ракета летит в сторону Израиля. 12 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Демонстрация силы". Дерзкий шаг Ирана поразил журналиста
Вчера, 17:24
 
