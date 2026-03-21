"Беспрецедентный ответ". Иран выступил с резким предупреждением в адрес США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вашингтон столкнется с беспрецедентным ответом, если попытается захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
"Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последние 21 день", — цитирует агентство слова источника.
Как отметил собеседник Tasnim, ответом на такой шаг США может быть дестабилизация ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
По словам источника, эскалации конфликта приведет к усугублению положения американских сил.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на этот остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.