00:43 21.03.2026 (обновлено: 01:45 21.03.2026)
"Не может". На Западе заметили важный нюанс в заявлении Нетаньяху об Иране
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет о разгроме иранской армии, ничем не обосновывая свои утверждения, пишет Die Zeit. РИА Новости, 21.03.2026
Die Zeit: Нетаньяху голословно заявил об уничтожении армии Ирана

© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявляет о разгроме иранской армии, ничем не обосновывая свои утверждения, пишет Die Zeit.
"По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран больше не может обогащать уран из-за атак со стороны Израиля и США. Кроме того, иранский режим больше не может производить баллистические ракеты. <…> Глава израильского правительства не предоставил никаких доказательств этого", — отмечает издание.
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
17 марта, 08:00
Также авторы материала обратили внимание, что премьер Израиля, сообщив фактически о полном разгроме армии Ирана, тут же заявляет о запланированных новых ударах по территории этой страны.
"В данный момент, по словам Нетаньяху, иранская ПВО бесполезна, флот лежит на дне моря, а ВВС почти уничтожены. Однако, по словам израильского премьер-министра, атаки на Иран будут продолжаться "столько, сколько это необходимо", — говорится в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Израиль назначил себе нового главного врага
14 марта, 08:00
 
