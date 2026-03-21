"Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" для интернета

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" для своих пользователей на домашнем интернете, услуги оказываются в обычном режиме, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему "белых списков".

"Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме", - сообщили в "Билайне".

"Ростелеком" так же опроверг РИА Новости информацию о введении "белых списков" для пользователей на домашнем интернете.