ЕК призвала ЕС снизить целевые показатели по хранению газа, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
"Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевые показатели для своих газохранилищ до 80% заполнения, что на 10 процентных пунктов ниже официальных целевых показателей ЕС, "как можно раньше в течение сезона заполнения"... Он рекомендовал странам постепенно начать восполнять запасы во избежание "ажиотажа в конце лета", который может оказать давление на рынки", - сообщает издание.
Как отмечается, странам ЕС рекомендовано также подождать до 1 декабря для выполнения целевых показателей по хранению, что на месяц позже, чем предполагалось в соответствии с целевыми показателями, введенными законодательством блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.