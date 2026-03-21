Никто не будет вести переговоры по Украине с Каллас, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз не сможет подключиться к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, пока не будут проведены кадровые изменения и кто-то из европейских премьеров или президентов не возьмет на себя роль лидера.

В январе Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. Тогда же он предложил снять Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Фицо считает, что Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.