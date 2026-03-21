Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 21.03.2026 (обновлено: 16:47 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/fitso-2082162072.html
Никто не будет вести переговоры по Украине с Каллас, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз не сможет подключиться к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, пока не будут... РИА Новости, 21.03.2026
в мире
украина
словакия
урсула фон дер ляйен
франция
роберт фицо
еврокомиссия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bc9c27deb24882bd0f2fc969aa0b427.jpg
https://ria.ru/20260321/druzhba-2082138159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef053bdf310c0ecd604ca6d315ca2e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фицо: ЕС нужны кадровые изменения, никто не будет вести переговоры с Каллас

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз не сможет подключиться к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, пока не будут проведены кадровые изменения и кто-то из европейских премьеров или президентов не возьмет на себя роль лидера.
"Сейчас начинают в Евросоюзе говорить о том, что мы должны быть более активными в мирных инициативах в отношении войны на Украине, что мы должны вести переговоры. Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас (глава евродипломатии - ред.) или с (главой Еврокомиссии - ред.) Урсулой фон дер Ляйен? Это должен быть один из больших лидеров, один из больших премьеров или президентов крупных государств", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он заявил, что кто-то в Европейском союзе должен взять на себя роль лидера, чтобы вести переговоры от лица объединения. Фицо сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером ФРГ.
"Необходимы персональные изменения. В качестве первого изменения я бы сменил министра иностранных дел, в этом случае речь идет о бывшем премьере Эстонии госпоже Каллас", - заключил Фицо.
В январе Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал. Тогда же он предложил снять Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Фицо считает, что Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В ЕС прокомментировали отказ Киева допустить инспекции на "Дружбу"
Вчера, 12:45
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала