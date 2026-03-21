Российскому призеру Олимпиады дали визу за день до старта этапа Кубка мира

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что получил визу за день до старта этапа Кубка мира в Италии.
21-22 марта состоится этап Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло, 25-29 марта - во французском Пюи-Сен-Венсан. Последний этап Кубка мира пройдет 1-5 апреля в швейцарском Вилар-Сюр-Оллон.
"Дали визу всего на восемь дней, приедем менее, чем за сутки до старта на Кубок мира - 22 марта гонка. Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах. Восемь дней хватит ровно на два этапа Кубка мира. И будем надеяться, что дадут еще одну визу на финал Кубка мира в Швейцарии 4 апреля", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте он в этой дисциплине стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.