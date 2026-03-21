На Западе раскрыли, какую "пощечину" получила фон дер Ляйен из-за Украины

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировании кредита для Украины стало пощечиной для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона на фоне их попыток вмешаться в выборы в Венгрии, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 миллиардов для Украины и даже объявил <…> санкции против Украины Зеленского!" — отметил он.
Согласно документу по итогам саммита ЕС, опубликованному накануне, Евросоюз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш без возобновления Украиной поставок топлива Будапешту по российскому нефтепроводу "Дружба".
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея. Указывалось, что даже начались разговоры по поводу привлечения Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.
