Рейтинг@Mail.ru
Фидан рассказал, сколько еще продлится конфликт вокруг Ирана - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/fidan-2082175958.html
Фидан рассказал, сколько еще продлится конфликт вокруг Ирана
Эскалация в Персидском заливе может продлиться еще как минимум две-три недели, решающий фактор в этом - позиция США, заявил в субботу министр иностранных дел... РИА Новости, 21.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060950076_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_17f5cb8427dbfe98837252c86699340b.jpg
https://ria.ru/20260321/vengriya-2082160756.html
https://ria.ru/20260321/kater-2082145148.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060950076_145:0:1566:1066_1920x0_80_0_0_1746901db399cbec669a35c1c6e68402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 21 мар - РИА Новости. Эскалация в Персидском заливе может продлиться еще как минимум две-три недели, решающий фактор в этом - позиция США, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Имеются предположения, что война в Персидском заливе продлится еще две-три недели. Безусловно, решающий фактор в этом - позиция США. Израиль будет пытаться повлиять на США и предотвратить достижение прекращения огня или перемирия в ближайшее время", - цитирует министра гостелеканал TRT Haber.
По его мнению, позиции США и Израиля все дальше друг от друга, что также способствует затягиванию конфликта. При этом, считает министр, переговоры сейчас маловероятны.
"Но нельзя исключать вариант короткого прекращения огня, когда начнутся переговоры, но если не будет достигнут результат, то война возобновится. Наблюдается политика Израиля, стремящегося затянуть войну на максимально долгий срок, чтобы нанести максимальный ущерб Ирану", - заявил Фидан.
Он подчеркнул, что, по мнению Анкары, именно Израиль не хочет мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала