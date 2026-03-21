Фидан рассказал, сколько еще продлится конфликт вокруг Ирана

СТАМБУЛ, 21 мар - РИА Новости. Эскалация в Персидском заливе может продлиться еще как минимум две-три недели, решающий фактор в этом - позиция США, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Имеются предположения, что война в Персидском заливе продлится еще две-три недели. Безусловно, решающий фактор в этом - позиция США. Израиль будет пытаться повлиять на США и предотвратить достижение прекращения огня или перемирия в ближайшее время", - цитирует министра гостелеканал TRT Haber.
По его мнению, позиции США и Израиля все дальше друг от друга, что также способствует затягиванию конфликта. При этом, считает министр, переговоры сейчас маловероятны.
"Но нельзя исключать вариант короткого прекращения огня, когда начнутся переговоры, но если не будет достигнут результат, то война возобновится. Наблюдается политика Израиля, стремящегося затянуть войну на максимально долгий срок, чтобы нанести максимальный ущерб Ирану", - заявил Фидан.
Он подчеркнул, что, по мнению Анкары, именно Израиль не хочет мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.