Энэс высказался о повторении рекорда по числу очков в КХЛ за сезон - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
00:01 21.03.2026
Энэс высказался о повторении рекорда по числу очков в КХЛ за сезон
Энэс высказался о повторении рекорда по числу очков в КХЛ за сезон

Энэс заявил, что рекорд по числу очков в КХЛ за сезон значит для него многое

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американский нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс заявил, что повторение рекорда по количеству очков за один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стало одним из лучших достижений в его карьере.
Минское "Динамо" в пятницу дома завершило регулярный чемпионат разгромной победой над екатеринбургским "Автомобилистом" (8:2). Энэс оформил дубль, доведя количество своих очков в сезоне до 89 (32 гола + 57 передач). 32-летний американец стал лучшим бомбардиром "регулярки" и сравнялся с форвардом московского "Динамо" Никитой Гусевым, который в сезоне-2023/24 набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и установил рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина.
«
"Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ - это невероятная лига. Здесь играет очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Тяжело в это поверить. Это достижение будет значить для меня много. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой - это потрясающе", - цитирует Энэса официальный Telegram-канал минского "Динамо".
Энэс выступает за "Динамо" с сезона-2023/24. Всего на его счету 208 матчей в КХЛ и 192 очка (76+116).
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Энэс повторил рекорд Гусева по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ
20 марта, 20:23
 
ХоккейСпортНикита ГусевСергей МозякинАвтомобилистХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
