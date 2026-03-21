Что британский Нострадамус предсказал миру в 2026 году

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, прозванный в западной прессе "пророком конца света", поделился своими предсказаниями на 2026 год. Среди них — возможные глобальные потрясения, политические кризисы и события, которые, по его словам, могут изменить привычный мировой порядок.

Что он предвидит?

Кто такой Крейг Гамильтон-Паркер

Крейг Гамильтон-Паркер — 72-летний британец, делающий предсказания уже больше 30 лет. Западные СМИ называют его "новым Нострадамусом".

Среди его громких прогнозов: выход Великобритании из Евросоюза в 2016-м, победа Трампа на президентских выборах в том же году, пандемия коронавируса и смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022-го.

Для своих прогнозов Гамильтон-Паркер использует Нади-астрологию — древнеиндийские пальмовые манускрипты, которым, по некоторым данным, около двух тысяч лет.

Газовое облако над Японией

В своей книге 2015 года "Послания из Вселенной" он написал о катастрофическом газовом облаке, которое накроет страну в августе 2026 года.

"В одном из моих Нади-чтений говорилось, что я предупрежу мир о стране, полностью окутанной газовым облаком. Недавно появилась дополнительная информация, подтверждающая, что вероятным местом является Япония, с приблизительным временем — август 2026 года. У нас даже есть примерное место на севере страны", — рассказывал экстрасенс.

Беспорядки в Европе

Для Европы и Северной Америки экстрасенс предсказывает беспорядки, в частности протесты фермеров и студентов, особенно во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

В США, по его мнению , "левые активисты и исламистские группы столкнутся с консервативными группами", что вызовет "культурную гражданскую войну".

Для Британии Крейг предсказывает финансовый коллапс, который вызовет политический кризис, вследствие чего будут перемены в правительстве.

Гренландия, НАТО и редкоземельные металлы

В прогнозах экстрасенса фигурирует и Гренландия. По его словам , интерес к острову связан не только с военной темой. Ключевую роль могут сыграть возможные запасы редкоземельных металлов в регионе — ресурс, который он называл важным фактором будущих международных событий.

Он также допускает появление соглашений, связанных с арктическим судоходством. Контроль над морскими путями в регионе может стать важным элементом мировой торговли, поскольку через них пройдет часть будущих грузопотоков.

Говоря о НАТО, Крейг отмечал, что альянс может пережить период трансформации. При этом главную проблему организации он видит не в военной силе, а в политической воле стран-участниц.

"Мир приближается к критической точке. Без эффективной международной системы с реальными полномочиями глобальная нестабильность и циклы конфликтов могут продолжаться", — считает он.

Третий срок Трампа и глобальный кризис

Экстрасенс предполагает, что в этом году могут быть введены чрезвычайные меры, которые потенциально позволят Трампу остаться на посту, если мировая ситуация будет слишком нестабильной для проведения обычных выборов.

"Произойдет нечто, что перевернет существующие правила, и этот период станет временем великого конфликта", — заявил он.

При этом отмечает , что следующие выборы в США могут принести перемены, потенциально связанные с кризисом, затрагивающим весь мир.

Союз, который испугает Америку

Еще в 2015-м экстрасенс предсказывал сценарий, в котором Китай и Россия объединятся против США, предвидя конфликт между Китаем и Америкой, причем еще больше конфликтов ожидается в 2026 году.