https://ria.ru/20250718/astrologiya-2029758933.html

Судьба каждого человека: тайны индийских библиотек из пальмовых листьев

Судьба каждого человека: тайны индийских библиотек из пальмовых листьев - РИА Новости, 18.07.2025

Судьба каждого человека: тайны индийских библиотек из пальмовых листьев

В Индии, утопающей в пышной растительности, среди величественных древних храмов и таинственных священных мест, сохранились загадочные и необычные духовные... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:46:00+03:00

2025-07-18T19:46:00+03:00

2025-07-18T19:46:00+03:00

индия

юго-восточная азия

непал

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. В Индии, утопающей в пышной растительности, среди величественных древних храмов и таинственных священных мест, сохранились загадочные и необычные духовные архивы человечества — библиотеки пальмовых листьев. Что они из себя представляют библиотеки и может ли всякий желающий узнать там о своей судьбе, - в материале РИА Новости.Рукопись на пальмовых листьяхВысушенные пальмовые листья использовались вместо бумаги на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии начиная с V века до н. э., а возможно и раньше. Текст наносился ножом на прямоугольных листах; затем поверхность обрабатывали красителем, который после стирался, оставляя чернила в надрезанных бороздках.Как правило, в каждом листе проделывалось отверстие, через которое можно было продеть шнурок – так листы соединяли между собой, превращая их в своеобразную книгу.Тексты обычно сохранялись от нескольких десятилетий до сотен лет. Многие рукописи сгнили из-за влаги, были испорчены насекомыми, плесенью. Поэтому их приходилось переписывать на новые наборы высушенных пальмовых листьев.Древнейшие из сохранившихся артефакты были найдены в регионах с более холодным и сухим климатом, таких как Непал, Тибет и Центральная Азия.Хранят тайны судьбы каждого человекаИ вот на таких рукописях, как считают люди, увлекающиеся астрологией, можно найти предсказания судьбы каждого человека.По одной из легенд индиец Бхирну или Вашишта примерно пять тысяч лет назад каталогизировал 80 тысяч человек, что стало началом Библиотеки пальмовых листьев. Считается, что там записаны судьбы всех людей, которые хотя бы раз в жизни ее посещали.В основе библиотеки, помимо коллекции судеб, лежит известная мистическая доктрина Хроники Акаши. Своеобразный "вселенский банк данных", где в нефизическом измерении якобы фиксируются все события, мысли и эмоции прошлого, настоящего и будущего.Как найти библиотекуБиблиотек, где вам могут предсказать судьбу и вытянуть именно ваш пальмовый лист, достаточно много и в Индии, и на Шри-Ланке. Одна из крупнейших Библиотека Сарасвата Никетанам расположена в Ветапалеме, штат Андхра-Прадеш.Впрочем, есть множество более мелких библиотек, где вам предскажут судьбу. Для этого необходим только отпечаток большого пальца. Традиционный процесс чтения начинается с поиска личного листа искателя среди тысяч сохраненных рукописей.Читатели по пальмовым листьям также известные как астрологи Нади, что на древне-тамильском языке означает "предназначенный", "приходить добровольно".Нади изучают отпечатки пальцев и узоры на них, подробности рождения, включая точную дату, полное имя человека. Затем посетителю передают именно его "личный" пальмовый лист. Считается, что с помощью этих манипуляций можно открыть каждому желающему его кармические долги, подробности прошлых жизней, личный дар, судьбу и способы улучшить свою жизнь.Необязательно ехать в ИндиюВпрочем, с развитием интернета и в связи с растущим спросом хранители пальмовых листьев разработали целый ряд способов, чтобы помочь каждому желающему обратиться в библиотеку.Теперь, имея доступ к Интернет, человек может получить он-лайн свой пальмовый лист и консультацию из любого уголка. Сначала будет собрана основная информация об искателе. После этого ему вышлют видеозапись со всеми сведениями о нем.Многие скептики, впрочем, уверены, что это очередная афера, основанная на желании людей узнать о своем будущем. Обычно содержание гадания представляет собой набор фактов из жизни посетителя, который, кстати, перед началом процедуры тщательно опрашивается, и интерпретация гороскопа, часто оптимистическая, чтобы не портить обратившемуся настроение.

индия

юго-восточная азия

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, юго-восточная азия, непал