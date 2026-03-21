Ситуация с Ираном показала беспомощность систем ПВО Запада, заявил эксперт

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Практика в период эскалации на Ближнем Востоке уже доказала всю беспомощность и "Железного купола" Израиля, и хваленых американских систем ПВО, как и нежелание США выполнять свои обязательства по защите союзников, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"Европа в очередной раз демонстрирует двуличие. С одной стороны, Франция, Германия и ряд других членов ЕС отказываются от поддержки США и Израиля в войне против Ирана, т. к. последствия участия в этой авантюре чреваты для них не только усугублением экономического кризиса, но и прилетом иранских ракет. Практика уже доказала всю беспомощность и "Железного купола" Израиля, и хваленых американских систем ПВО, как и нежелание США выполнять свои обязательства по защите союзников", - сказал собеседник агентства.
"Однако в Москве уже прямо "посылают" гонцов из Парижа, привозящих ультиматумы. С другой стороны, хорошо известно, что и огромные транши США, и значительные финансы от Евросоюза выделялись не просто так, а на условиях. Что, к примеру, вооружения должны закупаться у определенных военных концернов (интересы которых очевидно не бесплатно лоббируют Макрон, Мерц и т.д.), а определенная часть финансов вернется "откатом". Как уже теперь известно, подобная схемы практиковалась при Джо Байдене в Белом доме через структуры его сына Хантера Байдена. Есть сведения о применении данного опыта и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уже получившей печальную славу лоббированием закупок именно американских вакцин в период пандемии коронавируса", - отметил аналитик.
Арьков напомнил, что премьер Словакии Роберт Фицо и особенно премьер Венгрии Виктор Орбан находятся в очень хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом.
"Поэтому действия киевского режима по блокировке нефтепровода "Дружба" на территории Украины, совершенно очевидно сделанные по приказу и Лондона и Брюсселя, и демонстративное ущемление интересов Словакии и Венгрии как полноправных членов ЕС можно рассматривать и как часть противостояния между тесно связанной с бенефициарами Демократической партии США т.н. "коалицией желающих" и группой Трампа в правящих кругах США. И Украина здесь как один из способов нанести вред интересам группе Трампа и рейтингу Республиканской партии перед важными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года, которые считаются "репетицией" президентских выборов", - подытожил аналитик.
Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свою позицию с остановкой транзита российской нефти по "Дружбе". Будапешт настаивает, что без решения энергетического вопроса не будет поддерживать новые меры в пользу Киева. На саммите в Брюсселе в четверг лидеры ЕС пытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и руководство Словакии разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.