Хургада вместо Дубая. Египет стал главной альтернативой Ближнему Востоку - РИА Новости, 21.03.2026
08:00 21.03.2026 (обновлено: 08:02 21.03.2026)
Хургада вместо Дубая. Египет стал главной альтернативой Ближнему Востоку
Хургада вместо Дубая. Египет стал главной альтернативой Ближнему Востоку

РИА Новости: цена тура в Египет в апреле начинается от 100 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомДевушка на пляже в Египте
Девушка на пляже в Египте
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. После закрытия стран Ближнего Востока самой популярной альтернативой для весеннего отдыха стал Египет. Там сейчас начало высокого сезона, тепло, вода комфортной температуры, сервис нормальный, цены — демократичные. Какой курорт выбрать весной, как сэкономить на визе и сколько придется заплатить за каникулы на Красном море — в материале РИА Новости.

Альтернатива ОАЭ и Катару

"Спрос на Египет очень высокий — примерно на 188 процентов выше показателей прошлого года. После кратковременного спада на фоне ситуации с Ближним Востоком интерес к Стране пирамид быстро стабилизировался, и продажи начали активно расти, что связано в том числе и с приближением пикового сезона — школьных каникул и майских праздников, а также с успешной кампанией раннего бронирования", — рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Павел Львов
Туристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде
Период неопределенности из-за конфликта в Персидском заливе оказался недолгим: туррынок быстро адаптировался, путешественники не стали отказываться от отдыха — просто изменили запланированный маршрут.
Россияне активно перебронируют туры из стран Ближнего Востока на Египет, особенно если речь идет об отпуске в марте и апреле, подтверждают в "Русском экспрессе".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе
Продавец креветок на улице в Шарм-эш-Шейхе
Глубина бронирований не сократилась: туристы по-прежнему планируют поездки заранее— вплоть до осени, добавляют в "Интуристе".
Россия вышла в лидеры по динамике турпотока в Египет: как сообщает Управление по туризму, в 2025-м страну посетило около двух миллионов путешественников. Годом ранее было почти вдвое меньше — 1,19 миллиона.
© РИА Новости / Павел Львов
Турист во время снорклинга в Красном море вблизи от побережья Хургады
Турист во время снорклинга в Красном море вблизи от побережья Хургады
"Российские туристы традиционно ценят Египет за уникальное сочетание пляжного отдыха, богатого исторического наследия и искреннего гостеприимства", — отметил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи на завершившейся в Москве MITT — крупнейшей международной выставке индустрии гостеприимства. Он добавил, что власти "намерены и далее укреплять партнерство, предлагая путешественникам возможности для отдыха, знакомства с культурным наследием и современной туристической инфраструктурой".

Курорты на выбор

Наибольшим спросом традиционно пользуются Шарм-эш-Шейх и Хургада — сейчас примерно в равной пропорции, отмечают в "Интуристе".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Отель в Шарм-эш-Шейхе
Отель в Шарм-эш-Шейхе
Расположенная дальше от горячих точек Хургада почти догнала лидера — Шарм-эш-Шейх. Примечательно, что это тенденция только на весну. Лидер бронирования на лето — все же курорт на Синайском полуострове.
© РИА Новости / Павел Львов
Туристы на пляже отеля в Хургаде
Туристы на пляже отеля в Хургаде
Каждый десятый турист направляется в Дахаб. Растет интерес и к курортам на Средиземноморском побережье.
Весной в Египте наиболее комфортная погода. Уже тепло, температура воды в Красном море выше двадцати, но еще нет изнуряющей летней жары, рассказывают в пресс-службе Coral Travel. Средняя дневная температура колеблется от плюс 20 до плюс 30 градусов, что идеально подходит для осмотра достопримечательностей и активного отдыха. А еще весной меньше песчаных бурь и сильных ветров.

Экономия на визе

Если лететь в Шарм-эш-Шейх на отдых сроком до 15 дней и не выезжать за пределы прибрежной зоны Синайского полуострова, то можно сэкономить. Туристам там виза не нужна, в аэропорту ставят так называемый синайский штамп — бесплатный.
© РИА Новости / Павел Львов
Туристы на морской экскурсии в Красном море вблизи от побережья Хургады
Туристы на морской экскурсии в Красном море вблизи от побережья Хургады
Путешественники, прибывающие в другие аэропорты, должны получить въездную визу. Ее стоимость с 1 марта увеличилась с 25 до 30 долларов. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов.

Цены будут расти

Египет остается сравнительно бюджетным направлением для пляжного отдыха весной. Минимальная цена за неделю в "четверке" — от 100 тысяч рублей на двоих, в пятерке — от 115 тысяч, подсчитали в "Интуристе".
© РИА Новости / Павел Львов
Туристы на территории отеля в Хургаде
Туристы на территории отеля в Хургаде
"Стоимость размещения в отелях пока на контрактном уровне. Однако по мере увеличения спроса будет постепенное подорожание из-за сокращения бюджетных категорий номеров. Их всегда быстро бронируют, тем более сейчас", — отметили в компании.
© РИА Новости / Павел Львов
Отдыхающие на территории отеля Meraki
Отдыхающие на территории отеля Meraki
Кроме того, больше интереса к египетским курортам проявляют европейские туроператоры: их клиенты тоже ищут альтернативу Дубаю, Бахрейну и Оману, говорят в "Русском экспрессе". "При этом популярные отели уже загружены на 80-90 процентов, а впереди период каникул. Например, на весенние школьные каникулы спрос выше прошлогоднего на 14 процентов", — добавляют эксперты.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе, пригороде Каира
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе, пригороде Каира
Еще один важный фактор — цена перевозки. Если авиатопливо будет дорожать, то и стоимость "пакетов" увеличится.
Впрочем, средние цены уже сейчас примерно вполовину выше минимальных. Так, средний чек на туры в Шарм-эш-Шейх — 151 тысяча рублей, в Хургаду — на пару тысяч меньше, уточнили в "Слетать.ру".
