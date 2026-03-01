Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла

КАИР, 1 мар - РИА Новости. Россияне начали с 1 марта платить 30 долларов за въездную визу в Египет вместо 25, выяснил корреспондент РИА Новости, поговорив с прибывшими в страну туристами.

"Да, сегодня я заплатила 30 долларов за визу", - рассказала туристка по имени Анастасия, прилетевшая в воскресенье в Хургаду

По словам другого туриста, в загранпаспорт после оплаты визы теперь вклеивают две марки – 25 долларов и пять.

Нововведение не затрагивает тех, кто прилетает в Шарм-эш-Шейх на срок не более 15 дней и не планирует выезжать за пределы прибрежной зоны Синайского полуострова : для них по-прежнему действует так называемый "синайский штамп", за который не требуется платить.

Ранее палата туристических компаний и агентств Египта сообщала, что стоимость въездной визы в страну вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов.

Глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх заявил ранее РИА Новости, что повышение стоимости визы не повлияет на туристический поток в страну. Говоря в целом о туристах из России , он отметил, что они составляют 60-70% от общего числа отдыхающих на курортах Красного моря в Египте.

В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.