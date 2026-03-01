Рейтинг@Mail.ru
Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:42 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/egipet-2077742536.html
Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла
Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла - РИА Новости, 01.03.2026
Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла
Россияне начали с 1 марта платить 30 долларов за въездную визу в Египет вместо 25, выяснил корреспондент РИА Новости, поговорив с прибывшими в страну туристами. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:42:00+03:00
2026-03-01T22:42:00+03:00
туризм
египет
хургада
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260105/egipet-2066448452.html
https://ria.ru/20260208/egipet-2073013340.html
https://ria.ru/20260208/egipet-2072977380.html
египет
хургада
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, хургада, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, новости - туризм
Туризм, Египет, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Новости - Туризм
Стоимость въездной визы в Египет для россиян выросла

РИА Новости: россияне начали платить 30 долларов за въездную визу в Египет

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 1 мар - РИА Новости. Россияне начали с 1 марта платить 30 долларов за въездную визу в Египет вместо 25, выяснил корреспондент РИА Новости, поговорив с прибывшими в страну туристами.
"Да, сегодня я заплатила 30 долларов за визу", - рассказала туристка по имени Анастасия, прилетевшая в воскресенье в Хургаду.
Межународный аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
5 января, 11:09
По словам другого туриста, в загранпаспорт после оплаты визы теперь вклеивают две марки – 25 долларов и пять.
Нововведение не затрагивает тех, кто прилетает в Шарм-эш-Шейх на срок не более 15 дней и не планирует выезжать за пределы прибрежной зоны Синайского полуострова: для них по-прежнему действует так называемый "синайский штамп", за который не требуется платить.
Ранее палата туристических компаний и агентств Египта сообщала, что стоимость въездной визы в страну вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов.
Глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх заявил ранее РИА Новости, что повышение стоимости визы не повлияет на туристический поток в страну. Говоря в целом о туристах из России, он отметил, что они составляют 60-70% от общего числа отдыхающих на курортах Красного моря в Египте.
Вид на крепость Кайт-Бей в Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россиян попросили соблюдать местные традиции при поездках в Египет
8 февраля, 14:34
В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.
Ранее палата представителей (нижняя палата парламента Египта) одобрила законопроект правительства о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел. В законопроекте говорилось о введении дополнительного визового сбора в размере 20 долларов, что, по информации СМИ, должно было увеличить общую стоимость въездной визы до 45 долларов. Туристические палаты Египта просили власти не допустить повышения стоимости визы, выразив обеспокоенность, что это окажет негативное влияние на поток туристов. В начале декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
8 февраля, 09:55
 
ТуризмЕгипетХургадаШарм-эш-ШейхАбдель Фаттах ас-СисиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала