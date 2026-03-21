В МХС назвали инцидент с дракой бытовым хулиганством
Драка, произошедшая у Московской хоральной синагоги (МХС) в пятницу, была вызвана бытовым хулиганством, рассказал РИА Новости директор по коммуникациям МХС... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T12:40:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Происшествия
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Драка, произошедшая у Московской хоральной синагоги (МХС) в пятницу, была вызвана бытовым хулиганством, рассказал РИА Новости директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло
Накануне у Московской хоральной синагоги произошла драка, её видеозапись появилась в сети.
«
"Вчера в 23:20, уже когда синагога сама была закрыта, из Тора Ми-Цион (молодежное еврейское объединение по развитию еврейской культуры и образования при синагоге – ред.) вышла компания студентов уже после окончания занятий. Напротив – парк "Горка". Там ежедневно, особенно по пятницам, собираются люди довольно маргинального вида, подвыпившие, и иногда, бывает, ищут приключений. Они, увидев молодых парней, которые вышли – это не центральный выход, но тем не менее фактически это синагога – к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень локализована быстро, и в общем закончилась, она была недолгая", – рассказал собеседник агентства.
К моменту приезда Росгвардии
потасовка закончилась, добавил он, отметив, что лично не слышал антисемитских выкриков. Директор МХС по коммуникациям, тем не менее, допустил, что в драке они могли были звучать.
"К тому моменту, как из Росгвардии приехали... естественно, все разошлись. Поэтому это чисто бытовой конфликт, который спровоцирован не очень адекватным поведением людей, которые были в состоянии измененного сознания", – заключил Дригайло.