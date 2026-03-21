Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил пользователям соцсети X проголосовать, до скольких долларов за баррель выросли бы цены на нефть, если контроль над Ормузским проливом взяли на себя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее он высмеял идею того, что "неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС" смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза.
Среди предложенных в X Дмитриевым вариантов ответов - 200, 500 и 1000 долларов за баррель. Также можно проголосовать за вариант "другое". Принять участие в опросе можно в течение суток с момента его публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.