Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/dmitriev-2082111214.html
Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы
экономика
ормузский пролив
сша
иран
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:136:2990:1818_1920x0_80_0_0_70014ad5ca7ae2a71cacf37d24a16b0d.jpg
https://ria.ru/20260309/dmitriev-2079494461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_fc6fe469a93a56a46c4434cb4c4d2400.jpg
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил пользователям соцсети X проголосовать, до скольких долларов за баррель выросли бы цены на нефть, если контроль над Ормузским проливом взяли на себя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее он высмеял идею того, что "неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС" смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза.
Среди предложенных в X Дмитриевым вариантов ответов - 200, 500 и 1000 долларов за баррель. Также можно проголосовать за вариант "другое". Принять участие в опросе можно в течение суток с момента его публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
9 марта, 11:35
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала