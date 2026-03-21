Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа об управлении Ормузским проливом
06:02 21.03.2026
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа об управлении Ормузским проливом
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа об управлении Ормузским проливом
Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа об управлении Ормузским проливом

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял идею того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза.
"Может быть, Урсула и Кая, неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС, должны быть ответственны за управление Ормузским проливом. Это точно решит проблему, успокоит рынки и позволит избежать самого тяжелого энергетического кризиса в истории ЕС", - написал Дмитриев у себя на странице в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Трамп рассказал, кто должен охранять Ормузский пролив
Вчера, 00:21
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что обеспечивать безопасность и патрулирование Ормузского пролива должны страны, которые непосредственно используют этот маршрут, и подчеркнувшего, что Соединенные Штаты больше не намерены выполнять эту функцию за других.
В пятницу Трамп заявил, что США запомнят "трусливую" позицию своих союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Авторитет НАТО упал из-за бездействия в Ормузском проливе, заявил Трамп
20 марта, 23:15
 
