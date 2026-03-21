Глава РФПИ прокомментировал слова Трампа об управлении Ормузским проливом

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял идею того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза.
"Может быть, Урсула и Кая, неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС, должны быть ответственны за управление Ормузским проливом. Это точно решит проблему, успокоит рынки и позволит избежать самого тяжелого энергетического кризиса в истории ЕС", - написал Дмитриев у себя на странице в соцсети X.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что обеспечивать безопасность и патрулирование Ормузского пролива должны страны, которые непосредственно используют этот маршрут, и подчеркнувшего, что Соединенные Штаты больше не намерены выполнять эту функцию за других.
В пятницу Трамп заявил, что США запомнят "трусливую" позицию своих союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.