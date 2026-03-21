Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию - РИА Новости, 21.03.2026
05:21 21.03.2026 (обновлено: 08:51 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/dmitriev-2082104598.html
Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию
Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию - РИА Новости, 21.03.2026
Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию
Европу ожидает энергетическая изоляция из-за действий главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T05:21:00+03:00
2026-03-21T08:51:00+03:00
экономика
россия
европа
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260320/evropa-2081812319.html
https://ria.ru/20260318/neft-2081087476.html
россия
европа
экономика, россия, европа, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, в мире
Экономика, Россия, Европа, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, В мире
Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию

Дмитриев предрек Европе энергетическую изоляцию из-за действий фон дер Ляйен

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европу ожидает энергетическая изоляция из-за действий главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
"Урсула организовала локдаун (во время. — Прим. ред.) COVID и цензуру. Теперь опытная Урсула займется энергетическим локдауном и цензурой. Методы остаются прежними: отвлекать внимание и заставлять других расплачиваться за стратегические провалы бюрократии. Предсказуемая русофобная Урсула", — написал он в соцсети X.
Европа начинает уставать от шантажа Украины
Так он продолжил предыдущую публикацию, в которой прокомментировал статью WSJ и предрек европейцам тяжелую жизнь из-за бюрократов-русофобов, которые отказываются от недорогой российской нефти.
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
ЭкономикаРоссияЕвропаКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияВ мире
 
 
