"Питтсбург" обыграл "Виннипег" в НХЛ, Чинахов отметился голом и передачей

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу "Пингвинз". В составе победителей в основной время дубль оформил Эрик Карлссон (36-я и 53-я минуты), по шайбе забросили Егор Чиханов (2) и Рикард Ракелль (3). У "Джетс" отличились Морган Баррон (4), Коул Кёпке (27), Нил Пионк (45) и Бред Ламберт (49). Победу в серии буллитов "пингвинам" принесли точные броски Сидни Кросби и Ракелля.