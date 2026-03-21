Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" обыграл "Виннипег" в НХЛ, Чинахов отметился голом и передачей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:12 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/chinakhov--2082191561.html
"Питтсбург" обыграл "Виннипег" в НХЛ, Чинахов отметился голом и передачей
"Питтсбург Пингвинз" в серии буллитов обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077752572_0:119:1200:794_1920x0_80_0_0_3811c534f03f1541198c3032a3dc1169.jpg
https://ria.ru/20260321/ovechkin-2082188973.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077752572_0:17:1201:917_1920x0_80_0_0_b27798cee37081a93062a53a6dbf2a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эрик карлссон, рикард ракелл, морган баррон, виннипег джетс, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эрик Карлссон, Рикард Ракелл, Морган Баррон, Виннипег Джетс, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Соцсети "Питтсбург Пингвинз"Егор Чинахов
Егор Чинахов - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Соцсети "Питтсбург Пингвинз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" в серии буллитов обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу "Пингвинз". В составе победителей в основной время дубль оформил Эрик Карлссон (36-я и 53-я минуты), по шайбе забросили Егор Чиханов (2) и Рикард Ракелль (3). У "Джетс" отличились Морган Баррон (4), Коул Кёпке (27), Нил Пионк (45) и Бред Ламберт (49). Победу в серии буллитов "пингвинам" принесли точные броски Сидни Кросби и Ракелля.
Чинахов также отметился голевой передачей на Карлссона. На его счету стало 30 очков (15+15) в 60 матчах текущего сезона. Чинахову ассистировал Евгений Малкин, в активе которого стало 52 балла (15+37) в 49 играх.
"Питтсбург" (86 очков) занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Виннипег" (68) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.
ХоккейСпортЭрик КарлссонРикард РакеллМорган БарронВиннипег ДжетсПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала