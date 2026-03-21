Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в ближневосточном конфликте

ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди призвал БРИКС играть "независимую роль" в конфликте на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.