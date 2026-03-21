23:01 21.03.2026
Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в ближневосточном конфликте
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Флаги стран — участниц БРИКС
ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди призвал БРИКС играть "независимую роль" в конфликте на Ближнем Востоке.
"Пезешкиан, учитывая председательство Индии в БРИКС, призвал международную организацию играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и сохранении стабильности и безопасности на региональной и мировой арене", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
В ходе разговора Пезешкиан также подчеркнул необходимость создания на Ближнем Востоке организации по обеспечению безопасности в регионе. По словам иранского президента, в нее должны войти страны Ближнего Востока, чтобы именно они обеспечивали мир и безопасность, не прибегая ко внерегиональным игрокам.
Кроме этого, Пезешкиан подчеркнул, что необходимым условием для прекращения войны на Ближнем Востоке является немедленное прекращение агрессии со стороны США и Израиля в отношении Ирана и предоставление с их стороны гарантий Тегерану о неповторении таких атак в будущем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
