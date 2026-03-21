Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в ближневосточном конфликте

ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди призвал БРИКС играть "независимую роль" в конфликте на Ближнем Востоке.
"Пезешкиан, учитывая председательство Индии в БРИКС, призвал международную организацию играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и сохранении стабильности и безопасности на региональной и мировой арене", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
В ходе разговора Пезешкиан также подчеркнул необходимость создания на Ближнем Востоке организации по обеспечению безопасности в регионе. По словам иранского президента, в нее должны войти страны Ближнего Востока, чтобы именно они обеспечивали мир и безопасность, не прибегая ко внерегиональным игрокам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.