Российская ПВО за ночь уничтожила 283 украинских беспилотника

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 20 марта т.г. до 7.00 мск 21 марта т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона", - говорится в сообщении.