https://ria.ru/20260321/bendi-2082148732.html
Мяус назвал финал ЧР по бенди валидольным
Московское "Динамо" и хабаровский "СКА-Нефтяник" показали равную игру в финале чемпионата России по хоккею с мячом, однако столичная команда лучше реализовала...
2026-03-21T14:31:00+03:00
спорт
фхмр
сергей мяус
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90316/23/903162381_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_3163b99f0661690d963f9cdfcaa050b2.jpg
https://ria.ru/20260321/bendi-2082133324.html
https://ria.ru/20260320/khokkey-2081973482.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90316/23/903162381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c23dc0f4a91f55b76d94c6d3980a312d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Московское "Динамо" и хабаровский "СКА-Нефтяник" показали равную игру в финале чемпионата России по хоккею с мячом, однако столичная команда лучше реализовала голевые моменты, заявил РИА Новости вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.
Встреча в Хабаровске в субботу завершилась со счетом 8:6 в пользу москвичей. "Динамо" стало чемпионом России в 10-й раз в истории. "СКА-Нефтяник" впервые завоевал серебряные медали российского первенства, ранее команда пять раз выигрывала золото и четырежды становилась бронзовым призером.
«
"Два дня в Хабаровске проходил праздник русского хоккея, и это было здорово. Вчера состоялся матч за третье место (архангельский "Водник" выиграл у кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1" - прим. ред.), а сегодня финалу предшествовал гала-матч, в котором сыграли все наши многократные чемпионы мира с ветеранами Хабаровска. Это был классный разогрев, а финальный матч был валидольным, могла выиграть и одна команда, и другая. Победила сильнейшая по этой игре на сегодняшний день команда. Но самое главное - болельщики и телезрители увидели красивый, зрелищный и справедливый хоккей", - сказал Мяус.
"Но я не считаю, что "СКА-Нефтяник" проиграл, в прошлом году они ведь были бронзовыми призерами, а сейчас стали серебряными. Важно то, что во время награждения болельщики не расходились, а приветствовали и своих игроков, и команду соперников. Матч стал праздником русского хоккея. Когда играют равные команды, то основной вопрос заключается в реализации голевых моментов. "Динамо" было чуть удачливее в реализации, вовремя забило свои мячи, и это обеспечило им чемпионство. А в целом игра была равной, могла выиграть и одна команда, и другая", - подчеркнул собеседник агентства.