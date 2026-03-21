Мяус назвал финал ЧР по бенди валидольным

"Два дня в Хабаровске проходил праздник русского хоккея, и это было здорово. Вчера состоялся матч за третье место (архангельский "Водник" выиграл у кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1" - прим. ред.), а сегодня финалу предшествовал гала-матч, в котором сыграли все наши многократные чемпионы мира с ветеранами Хабаровска. Это был классный разогрев, а финальный матч был валидольным, могла выиграть и одна команда, и другая. Победила сильнейшая по этой игре на сегодняшний день команда. Но самое главное - болельщики и телезрители увидели красивый, зрелищный и справедливый хоккей", - сказал Мяус.

"Но я не считаю, что "СКА-Нефтяник" проиграл, в прошлом году они ведь были бронзовыми призерами, а сейчас стали серебряными. Важно то, что во время награждения болельщики не расходились, а приветствовали и своих игроков, и команду соперников. Матч стал праздником русского хоккея. Когда играют равные команды, то основной вопрос заключается в реализации голевых моментов. "Динамо" было чуть удачливее в реализации, вовремя забило свои мячи, и это обеспечило им чемпионство. А в целом игра была равной, могла выиграть и одна команда, и другая", - подчеркнул собеседник агентства.