14:31 21.03.2026 (обновлено: 15:11 21.03.2026)
Мяус назвал финал ЧР по бенди валидольным
Московское "Динамо" и хабаровский "СКА-Нефтяник" показали равную игру в финале чемпионата России по хоккею с мячом, однако столичная команда лучше реализовала... РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Мяус назвал финал ЧР по бенди валидольным

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Московское "Динамо" и хабаровский "СКА-Нефтяник" показали равную игру в финале чемпионата России по хоккею с мячом, однако столичная команда лучше реализовала голевые моменты, заявил РИА Новости вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.
Встреча в Хабаровске в субботу завершилась со счетом 8:6 в пользу москвичей. "Динамо" стало чемпионом России в 10-й раз в истории. "СКА-Нефтяник" впервые завоевал серебряные медали российского первенства, ранее команда пять раз выигрывала золото и четырежды становилась бронзовым призером.
Игроки московского клуба по хоккею с мячом Динамо - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Московское "Динамо" выиграло чемпионат России по бенди
Вчера, 12:20
«
"Два дня в Хабаровске проходил праздник русского хоккея, и это было здорово. Вчера состоялся матч за третье место (архангельский "Водник" выиграл у кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1" - прим. ред.), а сегодня финалу предшествовал гала-матч, в котором сыграли все наши многократные чемпионы мира с ветеранами Хабаровска. Это был классный разогрев, а финальный матч был валидольным, могла выиграть и одна команда, и другая. Победила сильнейшая по этой игре на сегодняшний день команда. Но самое главное - болельщики и телезрители увидели красивый, зрелищный и справедливый хоккей", - сказал Мяус.
"Но я не считаю, что "СКА-Нефтяник" проиграл, в прошлом году они ведь были бронзовыми призерами, а сейчас стали серебряными. Важно то, что во время награждения болельщики не расходились, а приветствовали и своих игроков, и команду соперников. Матч стал праздником русского хоккея. Когда играют равные команды, то основной вопрос заключается в реализации голевых моментов. "Динамо" было чуть удачливее в реализации, вовремя забило свои мячи, и это обеспечило им чемпионство. А в целом игра была равной, могла выиграть и одна команда, и другая", - подчеркнул собеседник агентства.
ХК Водник (Архангельск) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Водник" обыграл "Кузбасс" в матче за третье место ЧР по хоккею с мячом
20 марта, 15:21
 
