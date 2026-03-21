В Башкирии возбудили дело по факту нарушения прав 11-летней девочки

УФА, 21 мар - РИА Новости. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении прав несовершеннолетних в связи с информацией об 11-летней девочке из многодетной семьи, которая никогда не ходила в школу, сообщает СУСК РФ по республике.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Башкирии Ольга Панчихина сообщила РИА Новости, что ее аппарат проясняет ситуацию в семье 11-летней девочки из села Вавилово, которая, согласно сообщениям, ни разу не ходила в школу и не имеет документов.

"В Уфимском районе по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних в многодетной семье возбуждено уголовное дело о халатности", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.