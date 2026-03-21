"Балтика" разгромила "Сочи" и вышла на третье место в РПЛ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" одержали крупную победу над "Сочи" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 4:0. У победителей отличились Александр Филин (12-я минута), Максим Петров (84, с пенальти) и Михаил Рядно (87). Автогол на счету защитника "Сочи" Сергея Волкова (5). В концовке второго тайма сочинцы остались в меньшинстве после удаления Кирилла Заики (90+6).

Как сообщает статистическая служба Opta, "Сочи" получил 13 пенальти в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ, это является повторением рекорда лиги с 2009 года. За время сбора этой статистики так много пенальти за сезон получало только столичное "Торпедо" в сезоне-2022/23. Тогда "автозаводцы" заняли последнее место и вылетели в Первую лигу.