"Балтика" разгромила "Сочи" и вышла на третье место в РПЛ
Футболисты калининградской "Балтики" одержали крупную победу над "Сочи" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T22:37:00+03:00
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" одержали крупную победу над "Сочи" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 4:0. У победителей отличились Александр Филин (12-я минута), Максим Петров (84, с пенальти) и Михаил Рядно (87). Автогол на счету защитника "Сочи" Сергея Волкова (5). В концовке второго тайма сочинцы остались в меньшинстве после удаления Кирилла Заики (90+6).
Как сообщает статистическая служба Opta, "Сочи" получил 13 пенальти в свои ворота в нынешнем сезоне РПЛ, это является повторением рекорда лиги с 2009 года. За время сбора этой статистики так много пенальти за сезон получало только столичное "Торпедо" в сезоне-2022/23. Тогда "автозаводцы" заняли последнее место и вылетели в Первую лигу.
"Балтика" набрала 42 очка и вышла на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 9 очками и пятиматчевой серией поражений идет на последнем, 16-м месте. В следующем туре калининградская команда 5 апреля встретится на выезде с махачкалинским "Динамо", а сочинцы днем позже примут казанский "Рубин".