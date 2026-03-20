В РФС раскрыли, как часто судьи использовали VAR в 21-м туре РПЛ
За 21-й тур РПЛ VAR был использован судьями 43 раза, 20 - по вопросам пенальти
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Судьи матчей 21-го тура чемпионата России по футболу 43 раза воспользовались технологией системы видеоассистента рефери (VAR), сообщается в отчете Российского футбольного союза (РФС).
Из 43 проверок 20 осуществлялись для просмотра повторов по вопросу спорных пенальти, 17 - по взятию ворот и 6 - по проверке красной карточки.
Всего за восемь сыгранных матчей в туре VAR вмешался восемь раз. Шесть раз главный арбитр встречи просматривал инциденты на мониторе, дважды арбитры VAR принимали фактическое решение, которое не требовало перепроверки. Отмечается, что главные арбитры встреч все восемь раз приняли рекомендации VAR, и все они оказались верными.
Общее влияние VAR на игровое время в восьми матчах - 14 минут.