"Не надо усложнять футбол": Мостовой раскритиковал работу VAR - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:47 20.03.2026 (обновлено: 14:56 20.03.2026)
"Не надо усложнять футбол": Мостовой раскритиковал работу VAR
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что в ходе посещения комнаты системы видеоассистента рефери (VAR) увидел, что в этой... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
"Не надо усложнять футбол": Мостовой раскритиковал работу VAR

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что в ходе посещения комнаты системы видеоассистента рефери (VAR) увидел, что в этой работе есть много лишних усложнений.
Мостовой изучил работу VAR по ходу матча Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом". Он посетил комнату VAR в компании руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.
"Ничего нового я не увидел, просто многие детали мы не знаем досконально. Команду VAR нам когда показывают, там сидят два-три человека перед мониторами. Но вчера мы детально все увидели, можно сказать, что рассмотрели под микроскопом все. Есть много усложнений в футбольном плане. Футбол - игра простая, но очень много усложняют. Есть нюансы, где тяжело, а особенно офсайдные линии. Но все равно мы упираемся в то, что можно разобраться и без монитора", - сказал Мостовой.
"Мы приходим к тому, что когда мы видим какое-то явное нарушение или что-то еще, то мне монитор не нужен – я вижу, было нарушение или нет, был ли пенальти. Есть нюансы, когда судье тяжело увидеть что-то в толпе, но, с другой стороны, это и мешает тоже. Я много раз видел, как при штрафном стоят игроки кучей, толкают друг друга, но они ни на что и не влияют. Это меня немного смущает. Я ничего сложного не увидел, тем более когда можешь все остановить, посмотреть монитор. Но нужно принимать решения быстрее, хотя я понимаю, что это не так просто, потому что многие нюансы они крутят по несколько раз", - добавил собеседник агентства.
Мостовой отметил, что он "не стал бы так усложнять работу, потому что играл в футбол". "Они некоторые моменты трактуют так, что думаешь: "Ну елки-палки, ну как так?" Вот там был момент с рукой. Но мяч попал просто в руку, там не было игры рукой. Но тут человеческий фактор, который будет всегда. Плюс у них есть свой регламент, когда надо останавливать игру. Я в некоторых моментах вообще не останавливал бы игры, а им нужно, потому что у них в протоколе так прописано. Тут никогда не будет единого мнения, всегда будут моменты, которые надо будет проверять", - пояснил он.
