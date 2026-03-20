"Не надо усложнять футбол": Мостовой раскритиковал работу VAR

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что в ходе посещения комнаты системы видеоассистента рефери (VAR) увидел, что в этой работе есть много лишних усложнений.

"Ничего нового я не увидел, просто многие детали мы не знаем досконально. Команду VAR нам когда показывают, там сидят два-три человека перед мониторами. Но вчера мы детально все увидели, можно сказать, что рассмотрели под микроскопом все. Есть много усложнений в футбольном плане. Футбол - игра простая, но очень много усложняют. Есть нюансы, где тяжело, а особенно офсайдные линии. Но все равно мы упираемся в то, что можно разобраться и без монитора", - сказал Мостовой.

"Мы приходим к тому, что когда мы видим какое-то явное нарушение или что-то еще, то мне монитор не нужен – я вижу, было нарушение или нет, был ли пенальти. Есть нюансы, когда судье тяжело увидеть что-то в толпе, но, с другой стороны, это и мешает тоже. Я много раз видел, как при штрафном стоят игроки кучей, толкают друг друга, но они ни на что и не влияют. Это меня немного смущает. Я ничего сложного не увидел, тем более когда можешь все остановить, посмотреть монитор. Но нужно принимать решения быстрее, хотя я понимаю, что это не так просто, потому что многие нюансы они крутят по несколько раз", - добавил собеседник агентства.