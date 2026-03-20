Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/ursula-2081854612.html
"Руки прочь!" Фон дер Ляйен попала в скандал из-за махинаций с выборами
заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026474099_0:0:2586:1454_1920x0_80_0_0_5acd0c2ac5e5729cd4e911ab85012753.jpg
https://ria.ru/20260314/lyayen-2080602589.html
https://ria.ru/20260311/fon-der-lyayen-2079905968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026474099_0:0:1940:1454_1920x0_80_0_0_7cc8a4aee5d0ab51654a4d72130d86ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Руки прочь!" Фон дер Ляйен попала в скандал из-за махинаций с выборами

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен очутилась в центре скандала из-за вмешательства в предстоящие выборы в Венгрии и должна уйти в отставку, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«
"Это скандал! <…> Деградировавшие псевдоэлиты ЕС, погрязшие в различных коррупционных скандалах, будут решать, какой контент в социальных сетях венгры смогут видеть, а какой — нет. Фон дер Ляйен и ее окружение в очередной раз используют свои инструменты влияния для вмешательства в демократические выборы суверенного государства и влияния на их исход!" — возмутилась парламентарий.
По словам политика, такие методы политической борьбы против правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном окончательно лишили фон дер Ляйен всякой легитимности. Евродепутат считает, что главе ЕК следует уйти со своего поста.
«
"Европейская комиссия, возглавляемая фон дер Ляйен, после всех этих скандалов и скандалов утратила всякую легитимность в управлении ЕС и должна подать в отставку, а затем и вовсе быть упразднена как институт. Люди, даже не избранные демократическим путем гражданами, нагло нарушают закон, договоры ЕС и навязывают нам свои диктаты. Вся Европейская комиссия — руки прочь от свободных граждан и их государств!" — написала Зайончковская-Герник.
Ранее европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана "Патриоты Европы".
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала