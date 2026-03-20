На Урале завершили расследование дела о похищении девушек на автомойке - РИА Новости, 20.03.2026
14:41 20.03.2026
На Урале завершили расследование дела о похищении девушек на автомойке
На Урале завершили расследование дела о похищении девушек на автомойке - РИА Новости, 20.03.2026
На Урале завершили расследование дела о похищении девушек на автомойке
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении девушек и истязании двух из них на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, перед... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T14:41:00+03:00
2026-03-20T14:41:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260206/chinovnik-2072700808.html
https://ria.ru/20260320/sud-2081898768.html
каменск-уральский
свердловская область
россия
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале завершили расследование дела о похищении девушек на автомойке

РИА Новости: СК расследовал дело о пытках на автомойке в Каменске-Уральском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении девушек и истязании двух из них на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, перед судом предстанут трое фигурантов, сообщил РИА Новости руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Александр Сапегин.
По данным СУСК, у одного из молодых людей, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник конфликт с двумя девушками. Он решил их похитить и истязать, а для этого привлек четверых своих знакомых. Вечером 3 января 2025 года сообщники затолкали в легковушку двух участниц конфликта и их двух несовершеннолетних подруг. Всех доставили на автомойку и удерживали несколько часов.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот
6 февраля, 14:30
"Кроме этого, в отношении двух девушек в помещении автомойки они длительное время применяли физическое насилие, а также обливали их моющими химическими средствами и холодной водой. Впоследствии обвиняемые отпустили всех девушек", – пояснил Сапегин.
Фигурантам вменяют такие уголовные статьи, как похищение, истязание с особой жестокостью и пособничество истязанию.
"Следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Каменск-Уральского. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", – сказал Сапегин.
В ходе расследования уголовного дела следователем проведены, в частности, очные ставки и судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. В отношении еще двоих фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.
Как ранее уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, конфликт мог произойти из-за оскорблений в интернете.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Жителю Хабаровского края осудили за попытку организации заказного убийства
Вчера, 11:43
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
