Руководитель команды "Формулы-1" "Ауди" ушел в отставку

Отмечается, что функционер уходит с должности по личным причинам. Глава проекта "Ауди" Маттиа Бинотта будет исполнять обязанности руководителя команды. Будущая структура "Ауди" будет определена позднее.

Уитли 58 лет. Он начал работу в "Формуле-1" в начале 1990-х в команде "Бенеттон". С 2006-го по 2024-й британец работал в "Ред Булл", после чего было объявлено о его переходе в "Ауди". Для команды сезон-2026 является дебютным в "Формуле-1".