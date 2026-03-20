Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские учёные разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания салата, моркови, томатов и перца, которая могла бы покрыть потребность в витаминах участников экспедиции к Марсу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юлий Беркович.

Конвейерная оранжерея "Витацикл-Т" для выращивания салата будет опробована на Международной космической станции, её отправка на Байконур перед доставкой на МКС запланирована в 2028 году. Модуль для выращивания моркови учёные хотят испытать на Российской орбитальной станции, которая придёт ей на смену. По выращиванию перца и томатов сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.