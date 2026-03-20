Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
2026-03-20T04:44:00+03:00
РИА Новости: оранжерея для овощей для полета на Марс будет состоять из модулей
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские учёные разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания салата, моркови, томатов и перца, которая могла бы покрыть потребность в витаминах участников экспедиции к Марсу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юлий Беркович.
"Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зеленных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур
в 2028 году. Второй модуль - это морковный модуль. Третий – карликовые томаты, и четвёртый – карликовый сладкий перец", - сказал Беркович.
Он объяснил, что в будущем при длительных космических полётах (на Марс
и обратно, например, придётся лететь 2-3 года), потребуются подобные оранжереи. За такой срок витамины, если их взять с собой с Земли
в виде препаратов, растеряют своё качество.
Конвейерная оранжерея "Витацикл-Т" для выращивания салата будет опробована на Международной космической станции, её отправка на Байконур перед доставкой на МКС запланирована в 2028 году. Модуль для выращивания моркови учёные хотят испытать на Российской орбитальной станции, которая придёт ей на смену. По выращиванию перца и томатов сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.