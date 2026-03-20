Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:44 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/uchenye-2081848348.html
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс - РИА Новости, 20.03.2026
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Российские учёные разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания салата, моркови, томатов и перца, которая могла бы покрыть потребность в витаминах... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:44:00+03:00
2026-03-20T04:50:00+03:00
наука
марс
байконур (город)
земля
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730148527_95:0:1825:973_1920x0_80_0_0_a8497640963f9e35fcb5252bb321f63e.jpg
https://ria.ru/20260209/spacex-2073095722.html
https://ria.ru/20251231/milliardery-2065475211.html
марс
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730148527_311:0:1608:973_1920x0_80_0_0_d9d7917871bc0820ec1cb474c124c296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, байконур (город), земля, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Марс, Байконур (город), Земля, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс

РИА Новости: оранжерея для овощей для полета на Марс будет состоять из модулей

© Pixabay / congerdesignМорковь
Морковь - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Pixabay / congerdesign
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские учёные разрабатывают проект космической оранжереи для выращивания салата, моркови, томатов и перца, которая могла бы покрыть потребность в витаминах участников экспедиции к Марсу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юлий Беркович.
"Наш общий проект включает четыре модуля для оранжереи. Это, во-первых, модуль зеленных культур, который мы сейчас собираемся отправить на Байконур в 2028 году. Второй модуль - это морковный модуль. Третий – карликовые томаты, и четвёртый – карликовый сладкий перец", - сказал Беркович.
Он объяснил, что в будущем при длительных космических полётах (на Марс и обратно, например, придётся лететь 2-3 года), потребуются подобные оранжереи. За такой срок витамины, если их взять с собой с Земли в виде препаратов, растеряют своё качество.
Конвейерная оранжерея "Витацикл-Т" для выращивания салата будет опробована на Международной космической станции, её отправка на Байконур перед доставкой на МКС запланирована в 2028 году. Модуль для выращивания моркови учёные хотят испытать на Российской орбитальной станции, которая придёт ей на смену. По выращиванию перца и томатов сейчас идут предварительные опыты, рассказал Беркович.
НаукаМарсБайконур (город)ЗемляИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала