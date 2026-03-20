Сроки нового раунда переговоров по Украине неизвестны, заявили в Турции - РИА Новости, 20.03.2026
04:51 20.03.2026
Сроки нового раунда переговоров по Украине неизвестны, заявили в Турции
Сроки нового раунда переговоров по Украине неизвестны, заявили в Турции - РИА Новости, 20.03.2026
Сроки нового раунда переговоров по Украине неизвестны, заявили в Турции
Турецкая сторона не располагает информацией о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T04:51:00+03:00
2026-03-20T04:51:00+03:00
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
сергей лавров
мирный план сша по украине
в мире, украина, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Сроки нового раунда переговоров по Украине неизвестны, заявили в Турции

РИА Новости: Турция не располагает данными о новом раунде переговоров по Украине

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает информацией о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым 17 марта, что Анкара готова организовать переговоры по Украине в самое ближайшее время.
"На данный момент у турецкой стороны нет конкретной информации о сроках проведения очередного раунда переговоров по Украине. Мы продолжаем поддерживать контакты с участниками процесса и внимательно следим за развитием ситуации", - сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
В администрации отметили, что Анкара сохраняет готовность содействовать переговорному процессу и при необходимости предоставить площадку для диалога.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
В миреУкраинаТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
