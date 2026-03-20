03:40 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/turtsija-2081844486.html
В Турции не планируют менять систему "все включено" в летнем сезоне
турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, туризм
© РИА Новости / Валерий Мельников | Шезлонги на пляже курорта Кемер в Турции
Шезлонги на пляже курорта Кемер в Турции - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Шезлонги на пляже курорта Кемер в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Туристический сектор Турции не планирует вносить радикальные изменения в систему "все включено" в предстоящем летнем сезоне, сообщили РИА Новости в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм
11 марта, 07:30
"На текущий момент в туристическом секторе Турции не рассматриваются планы по изменению или отказу от системы "все включено", которая остается ключевым элементом конкурентоспособности страны на международном рынке. Отели и туроператоры продолжают ориентироваться на сохранение привычного формата обслуживания в предстоящем летнем сезоне", - сообщили в администрации президента Турции.
Глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы "все включено" туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Анталье предупредили о риске лишиться российских туристов
12 января, 09:01
 
