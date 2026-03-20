Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 20.03.2026 (обновлено: 16:25 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/tokaev-2081997910.html
Токаев подчеркнул важность предстоящего визита Путина в Казахстан
казахстан
россия
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_060ad41eeb90a1a50796d50455667168.jpg
https://ria.ru/20260320/putin-2081986636.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4078176f5342be1b091dedc2317ac9bd.jpg
1920
1920
true
Токаев: визит Путина укрепит партнерство Казахстана и России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 20 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность его предстоящего государственного визита в Казахстан для укрепления стратегического партнерства, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Президенты обсудили повестку двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.
Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Путин и Токаев обсудили график предстоящих контактов
Вчера, 15:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала