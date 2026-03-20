Рейтинг@Mail.ru
Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
19:10 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/timma-2082045889.html
Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре
Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре
Брачный договор между певицей Анной Седоковой и латвийским баскетболистом Янисом Тиммой был не только заверен американским нотариусом, но и прошел регистрацию в РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T19:10:00+03:00
2026-03-20T19:10:00+03:00
баскетбол
вокруг спорта
янис тимма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992933133_0:223:1333:972_1920x0_80_0_0_06cf5eabca3197907bfdeeb216e8666d.jpg
https://ria.ru/20260320/sedokova-2082036747.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992933133_0:98:1333:1097_1920x0_80_0_0_8e187a840f200b39dfd481acb9306d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вокруг спорта, янис тимма
Баскетбол, Вокруг спорта, Янис Тимма
Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре

Адвокат Седоковой: брачный договор певицы с Тиммой зарегистрирован в Росреестре

© Фото : Социальные сети Яниса ТиммыЯнис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Социальные сети Яниса Тиммы
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Брачный договор между певицей Анной Седоковой и латвийским баскетболистом Янисом Тиммой был не только заверен американским нотариусом, но и прошел регистрацию в Росреестре, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Седоковой.
Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила РИА Новости, что Седокова предоставила суду брачный договор, но нотариус из США, который якобы заверял этот документ, сообщил, что ничего о нем не знает. В четверг Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Седоковой материальной компенсации с него. Суд определил передать исковое заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд.
«
"Так как судебный процесс по делу еще не начался, следовательно, судом не был поставлен такой вопрос, а также такой возможности процессуальной не было у оппонентов, то на сегодняшний день таких доказательств нет. Олена Грин - это самый известный русскоязычный нотариус в Майами. Олена Грин работает в адвокатском бюро, которое специализируется в том числе на семейном праве. Нотариус не просто заверила подпись, но и составила договор, проверила все необходимые документы и требования, предъявляемые к удостоверению брачного договора, а получила профессиональную поддержку в оформлении документа, соответствующую законам Флориды. Кроме того, данный документ при оформлении сделки, прошел регистрацию в Росреестре", - сказала Стукалова.
Адвокат рассказала об условиях, при которых по законам штата Флорида нотариус имеет право удостоверять документы, составленные на иностранном языке.
"Нотариус и подписант должны общаться на одном языке, без участия переводчика (нотариус и обе стороны договора свободно владели русским языком); стороны должны полностью понимать содержание документа и характер совершаемого действия (они это понимали, что подтвердили в тексте самого договора)", - пояснила она.
Тело Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Адвокат: Седокова не получала повестки по делу Тиммы в Латвии
Вчера, 18:44
 
БаскетболВокруг спортаЯнис Тимма
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала