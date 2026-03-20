Брачный договор Седоковой и Тиммы зарегистрирован в Росреестре

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Брачный договор между певицей Анной Седоковой и латвийским баскетболистом Янисом Тиммой был не только заверен американским нотариусом, но и прошел регистрацию в Росреестре, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Седоковой.
Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила РИА Новости, что Седокова предоставила суду брачный договор, но нотариус из США, который якобы заверял этот документ, сообщил, что ничего о нем не знает. В четверг Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Седоковой материальной компенсации с него. Суд определил передать исковое заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд.
"Так как судебный процесс по делу еще не начался, следовательно, судом не был поставлен такой вопрос, а также такой возможности процессуальной не было у оппонентов, то на сегодняшний день таких доказательств нет. Олена Грин - это самый известный русскоязычный нотариус в Майами. Олена Грин работает в адвокатском бюро, которое специализируется в том числе на семейном праве. Нотариус не просто заверила подпись, но и составила договор, проверила все необходимые документы и требования, предъявляемые к удостоверению брачного договора, а получила профессиональную поддержку в оформлении документа, соответствующую законам Флориды. Кроме того, данный документ при оформлении сделки, прошел регистрацию в Росреестре", - сказала Стукалова.
Адвокат рассказала об условиях, при которых по законам штата Флорида нотариус имеет право удостоверять документы, составленные на иностранном языке.
"Нотариус и подписант должны общаться на одном языке, без участия переводчика (нотариус и обе стороны договора свободно владели русским языком); стороны должны полностью понимать содержание документа и характер совершаемого действия (они это понимали, что подтвердили в тексте самого договора)", - пояснила она.
Тело Тиммы было найдено в Москве в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.