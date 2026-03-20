Россияне снова пожаловались на нестабильную работу Telegram

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на нестабильную работу Telegram: за последние сутки насчитывается более 4,4 тысячи жалоб, за час - 650, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Почти половина сообщает о сбое мобильного приложения, а более четверти - о проблеме с оповещениями.

Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram , чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.

Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.