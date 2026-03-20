Свищев рассказал, когда пройдут выборы в Ассоциацию лыжных видов спорта

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что выборы главы Ассоциации лыжных видов спорта России пройдут в начале следующей недели.
В 2005 году была основана Ассоциация лыжных видов спорта России на базе Союза лыжных федераций. Она представляет Россию в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и включает в себя Федерацию лыжных гонок России, Российскую федерацию горнолыжного спорта, Федерацию сноуборда России, Федерацию фристайла России и Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом ассоциации в данный момент является глава ФЛГР Елена Вяльбе.
"Выборы должны пройти в начале следующей недели. Важно подчеркнуть, что это именно Ассоциация. А выборы в Федерацию будут уже через месяц или два. Ассоциация будет объединять все лыжные виды и представлять спортсменов в FIS", - сказал Свищев РИА Новости.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможном объединении федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.