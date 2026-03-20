"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
13:55 20.03.2026 (обновлено: 16:48 20.03.2026)
"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы
"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы
Почему российских фигуристов боятся в мире? Кто ждет Валиеву и Трусову в Европе? Засудили ли Петросян и Гуменника на Олимпиаде? Когда состоится чемпионат мира... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
пётр гуменник
интервью риа спорт
авторы риа новости спорт
Влад Жуков
зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян, пётр гуменник, интервью риа спорт, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Интервью РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт

"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Почему российских фигуристов боятся в мире? Кто ждет Валиеву и Трусову в Европе? Засудили ли Петросян и Гуменника на Олимпиаде? Когда состоится чемпионат мира по прыжкам? На вопросы РИА Новости ответил один из лучших судей Международного союза конькобежцев (ISU) голландец Йерун Принс.

"Петросян была взволнована"

- Вы эксперт в парном катании. На каком уровне оно сейчас в мире без россиян?
- Во взрослых соревнованиях на высоком. Многие пары образовались достаточно давно и все еще хорошо себя показывают, хоть отсутствие четверных выбросов и подкруток трудно не заметить. Но меня больше беспокоят юниоры. Исходя из того, что мы видим на Гран-при, уровень не настолько хорош. Я смотрел несколько российских турниров онлайн и пришел к выводу, что ваши юниорские пары сейчас лучше. Система тренировок и традиции парного катания в России сильнее.
- Олимпийские чемпионы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара – действительно лучшая пара мира?
- Лучшая. По крайней мере в произвольной они катались чище остальных, хоть в короткой на Олимпиаде и допустили серьезную ошибку.
- Российские пары в Милане насколько были бы конкурентоспособными?
- Убежден, что боролись бы за медали – даже несмотря на то, что Аделия Петросян и Петр Гуменник оказались на шестых местах. Кстати, изначально я думал, что и они могут оказаться в тройке. Но затем посмотрел на их тренировки и понял, что нет, не сейчас. Главный козырь Аделии – четверной тулуп – на официальных тренировках шел совершенно нестабильно. А Петр был, на мой вкус, слегка зажат, что вполне объяснимо. Им обоим очень не хватило опыта международных соревнований и взаимодействия с таким большим залом. Конечно, им было очень тяжело.
- Вы наверняка видели, что Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов делают четверной выброс. Квады – это будущее парного катания?
- Это постоянный компромисс. Риск велик, но и награда может быть очень хорошей. На данном этапе баланс не смещается в сторону четверных у пар. Да и о большом риске травм я бы не забывал.
- Но ведь Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли олимпийское золото в Пекине именно благодаря четверной подкрутке, разве нет?
- Тоже верно. Разница в баллах между четверной подкруткой третьего уровня у Суй/Хань и третьей четвертого уровня у Тарасовой/Морозова была всего в 1,42 балла, но именно в этом и была цена золота. Тут не спорю.
Но мне все-таки кажется, что мы должны посмотреть в более широкой перспективе. Возможно, ситуация изменится, когда больше пар будут показывать успешные четверные элементы, и тогда мы оценим более объективно. Тем более, что позитивные примеры есть, и мы их уже назвали ранее. Но пока все так, как есть.
- У вас нет ощущения, что парное катание слегка стагнирует? В женском одиночном были ультра-си, в мужском – четверной аксель и шикарный баланс между техникой и высоким уровнем программ. В парах будто бы нет ничего такого уже долгое время.
- Я бы подождал следующего сезона. В пары добавят два новых хореоэлемента – вращение и поддержку. Мне кажется, они привнесут интересные идеи. Думаю, это понравится зрителям примерно так же, как и сальто.
- Четыре года назад мы с вами говорили об уровне женского одиночного катания. Вы сказали, что если в будущем фигуристки будут показывать более интересные программы с высоким уровнем техники и артистизма, как мужчины, то женские соревнования станут интереснее. Кажется, ничего такого не произошло.
- На данный момент – нет, конечно. Но мы должны понимать, как повлияло повышение возрастного ценза на взрослых фигуристок, в том числе и на этой Олимпиаде. Было несколько программ с тройным акселем, одна – с четверным тулупом. И в целом программы были хорошими, продуманными. На мой взгляд, женский турнир в Милане был одновременно и интересным, и непредсказуемым.
При этом в юниорах ситуация другая. Там по-прежнему много тройных акселей и четверных, но вопрос вот в чем – сохранят ли они их, когда повзрослеют.
- Вы видите какие-то положительные изменения в женском одиночном катании за эти 4 года?
- Что ж, я рад, что мы увидели такое хорошее катание, даже без успешных четверных прыжков и с минимумом ультра-си. Возрастной ценз, разумеется, сыграл свою роль – и, спорт от этого только выиграл. Программы в женском турнире были очень цельными и "взрослыми". Это позитивный момент.
Да, Алиса Лю выиграла Олимпиаду без ультра-си. Но наш спорт – это не только прыжки, но и представление сильных, "зрелых" программ. И многие девушки в Милане с этим справились.
- Как вам Аделия Петросян?
- Мне показалось, она была очень взволнована. К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта. Теперь, когда он у нее появился, ей будет легче. Когда ты соревнуешься со своими соперницами на протяжении всего сезона, ты лучше знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать претендентом на медаль.
- Возрастной ценз, кажется, и правда продлевает карьеры. Лю вернулась в спорт и завоевала кучу медалей. Сейчас возвращаются Камила Валиева и Александра Трусова.
- Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них 4 года спустя. Как я понимаю, Трусова уже прыгает четверные?
- Да, и Валиева тоже.
- Интересно.
"Гуменник выглядел тяжелее, чем на чемпионате России"

- Многие болельщики в России, пожалуй, впервые лоб в лоб столкнулись с такой фишкой, как придерживание оценок для тех, кто выступает первым. Разумеется, вопрос вдохновлен оценками Петра Гуменника, особенно за короткую программу. Это вообще справедливо?
- Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу – да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат.
Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках.
- Как считаете, что нужно внедрить в судейство для его улучшения?
- Искусственный интеллект. ISU будет усиленно тестировать его в следующем сезоне. Он будет использоваться только в качестве помощника для техбригады. ИИ будет предлагать свой вариант оценивания элементов, и техпанель может либо согласиться с ним, либо принять собственное решение.
- А идея технической и артистической программы как вам?
- Мне кажется, сейчас никто не понимает, как это внедрить. Это пока лишь идея. Кстати, я тоже высказывал ISU подобные пожелания еще лет 10 назад, потому что короткая и произвольная программы на каком-то этапе начали казаться уж очень похожими между собой. И еще – почему бы ISU не организовать собственный чемпионат по прыжкам, как это делают у вас в России?
- Вы смотрели их?
- Да, отрывками. Мне было очень интересно, особенно раунд с дуэтами. Я думаю, ISU способен провести нечто подобное. Это было бы очень занимательно!
