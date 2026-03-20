"Валиева спустя четыре года — класс!" Честное интервью судьи из Европы

Почему российских фигуристов боятся в мире? Кто ждет Валиеву и Трусову в Европе? Засудили ли Петросян и Гуменника на Олимпиаде? Когда состоится чемпионат мира по прыжкам? На вопросы РИА Новости ответил один из лучших судей Международного союза конькобежцев (ISU) голландец Йерун Принс.

"Петросян была взволнована"

- Вы эксперт в парном катании. На каком уровне оно сейчас в мире без россиян?

- Во взрослых соревнованиях на высоком. Многие пары образовались достаточно давно и все еще хорошо себя показывают, хоть отсутствие четверных выбросов и подкруток трудно не заметить. Но меня больше беспокоят юниоры. Исходя из того, что мы видим на Гран-при, уровень не настолько хорош. Я смотрел несколько российских турниров онлайн и пришел к выводу, что ваши юниорские пары сейчас лучше. Система тренировок и традиции парного катания в России сильнее.

- Олимпийские чемпионы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара – действительно лучшая пара мира?

- Лучшая. По крайней мере в произвольной они катались чище остальных, хоть в короткой на Олимпиаде и допустили серьезную ошибку.

- Российские пары в Милане насколько были бы конкурентоспособными?

- Убежден, что боролись бы за медали – даже несмотря на то, что Аделия Петросян и Петр Гуменник оказались на шестых местах. Кстати, изначально я думал, что и они могут оказаться в тройке. Но затем посмотрел на их тренировки и понял, что нет, не сейчас. Главный козырь Аделии – четверной тулуп – на официальных тренировках шел совершенно нестабильно. А Петр был, на мой вкус, слегка зажат, что вполне объяснимо. Им обоим очень не хватило опыта международных соревнований и взаимодействия с таким большим залом. Конечно, им было очень тяжело.

- Это постоянный компромисс. Риск велик, но и награда может быть очень хорошей. На данном этапе баланс не смещается в сторону четверных у пар. Да и о большом риске травм я бы не забывал.

- Но ведь Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли олимпийское золото в Пекине именно благодаря четверной подкрутке, разве нет?

- Тоже верно. Разница в баллах между четверной подкруткой третьего уровня у Суй/Хань и третьей четвертого уровня у Тарасовой/Морозова была всего в 1,42 балла, но именно в этом и была цена золота. Тут не спорю.

Но мне все-таки кажется, что мы должны посмотреть в более широкой перспективе. Возможно, ситуация изменится, когда больше пар будут показывать успешные четверные элементы, и тогда мы оценим более объективно. Тем более, что позитивные примеры есть, и мы их уже назвали ранее. Но пока все так, как есть.

- У вас нет ощущения, что парное катание слегка стагнирует? В женском одиночном были ультра-си, в мужском – четверной аксель и шикарный баланс между техникой и высоким уровнем программ. В парах будто бы нет ничего такого уже долгое время.

- Я бы подождал следующего сезона. В пары добавят два новых хореоэлемента – вращение и поддержку. Мне кажется, они привнесут интересные идеи. Думаю, это понравится зрителям примерно так же, как и сальто.

- Четыре года назад мы с вами говорили об уровне женского одиночного катания. Вы сказали, что если в будущем фигуристки будут показывать более интересные программы с высоким уровнем техники и артистизма, как мужчины, то женские соревнования станут интереснее. Кажется, ничего такого не произошло.

- На данный момент – нет, конечно. Но мы должны понимать, как повлияло повышение возрастного ценза на взрослых фигуристок, в том числе и на этой Олимпиаде. Было несколько программ с тройным акселем, одна – с четверным тулупом. И в целом программы были хорошими, продуманными. На мой взгляд, женский турнир в Милане был одновременно и интересным, и непредсказуемым.

При этом в юниорах ситуация другая. Там по-прежнему много тройных акселей и четверных, но вопрос вот в чем – сохранят ли они их, когда повзрослеют.

- Вы видите какие-то положительные изменения в женском одиночном катании за эти 4 года?

- Что ж, я рад, что мы увидели такое хорошее катание, даже без успешных четверных прыжков и с минимумом ультра-си. Возрастной ценз, разумеется, сыграл свою роль – и, спорт от этого только выиграл. Программы в женском турнире были очень цельными и "взрослыми". Это позитивный момент.

Да, Алиса Лю выиграла Олимпиаду без ультра-си. Но наш спорт – это не только прыжки, но и представление сильных, "зрелых" программ. И многие девушки в Милане с этим справились.

- Как вам Аделия Петросян?

- Мне показалось, она была очень взволнована. К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта. Теперь, когда он у нее появился, ей будет легче. Когда ты соревнуешься со своими соперницами на протяжении всего сезона, ты лучше знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать претендентом на медаль.

- Возрастной ценз, кажется, и правда продлевает карьеры. Лю вернулась в спорт и завоевала кучу медалей. Сейчас возвращаются Камила Валиева и Александра Трусова.

- Очень классно слышать, что Камила и Александра возвращаются в спорт! С нетерпением жду возможности посмотреть на них 4 года спустя. Как я понимаю, Трусова уже прыгает четверные?

- Да, и Валиева тоже.

- Интересно.

"Гуменник выглядел тяжелее, чем на чемпионате России"

- Многие болельщики в России, пожалуй, впервые лоб в лоб столкнулись с такой фишкой, как придерживание оценок для тех, кто выступает первым. Разумеется, вопрос вдохновлен оценками Петра Гуменника, особенно за короткую программу. Это вообще справедливо?

- Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. Дело в том, что судьям теперь снова разрешено сравнивать свои оценки от фигуриста к фигуристу – да, система рассчитана на оценку по абсолютной шкале, но мы всегда думаем о том, каким будет конечный результат.

Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой – пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности. Это все равно, что кататься в новых коньках.

- Как считаете, что нужно внедрить в судейство для его улучшения?

- Искусственный интеллект. ISU будет усиленно тестировать его в следующем сезоне. Он будет использоваться только в качестве помощника для техбригады. ИИ будет предлагать свой вариант оценивания элементов, и техпанель может либо согласиться с ним, либо принять собственное решение.

- А идея технической и артистической программы как вам?

- Мне кажется, сейчас никто не понимает, как это внедрить. Это пока лишь идея. Кстати, я тоже высказывал ISU подобные пожелания еще лет 10 назад, потому что короткая и произвольная программы на каком-то этапе начали казаться уж очень похожими между собой. И еще – почему бы ISU не организовать собственный чемпионат по прыжкам, как это делают у вас в России?

- Вы смотрели их?