Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог - РИА Новости, 20.03.2026
06:30 20.03.2026
Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог
Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 20.03.2026
Здоровье - Общество, Россия, Олег Янушевич , Российская академия наук, Общество
Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог

РИА Новости: стоматолог может увидеть диабет, сифилис и системный кандидоз

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
Всемирный день здоровья полости рта отмечается ежегодно 20 марта.
"Сухость полости рта является симптомами заболеваний. В частности, например, при сахарном диабете часто бывает сухость полости рта. Естественно, системный кандидоз - часто поражения возникают в полости рта. Например, при пузырчатке первые признаки этого тяжелого заболевания - отслойка рогового слоя происходит в полости рта, и ее впервые может зафиксировать именно стоматолог. Это же относится и к инфекционным заболеваниям, таким как сифилис, например: твердый шанкр врач-стоматолог вполне может увидеть", - рассказал врач.
Он добавил, что печеночный налет – это один из симптомов заболевания печени, который первым может заметить стоматолог. Также врач может увидеть какие-то проявления на слизистой рта, например, герпес.
"Конечно, герпес нельзя оставлять без внимания, каждый стоматолог должен знать, что пациент с герпесом является не только переносчиком этого вируса, но и его организму тоже угрожают различные другие проблемы. Необходимо обратиться к врачу-терапевту для того, чтобы системно подойти к лечению этого заболевания", - заключил врач.
