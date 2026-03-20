Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

Всемирный день здоровья полости рта отмечается ежегодно 20 марта.

"Сухость полости рта является симптомами заболеваний. В частности, например, при сахарном диабете часто бывает сухость полости рта. Естественно, системный кандидоз - часто поражения возникают в полости рта. Например, при пузырчатке первые признаки этого тяжелого заболевания - отслойка рогового слоя происходит в полости рта, и ее впервые может зафиксировать именно стоматолог. Это же относится и к инфекционным заболеваниям, таким как сифилис, например: твердый шанкр врач-стоматолог вполне может увидеть", - рассказал врач.

Он добавил, что печеночный налет – это один из симптомов заболевания печени, который первым может заметить стоматолог. Также врач может увидеть какие-то проявления на слизистой рта, например, герпес.