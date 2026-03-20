https://ria.ru/20260320/stomatolog-2081853870.html
Врач рассказал, какие серьезные болезни может заметить стоматолог
Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил РИА Новости главный...
2026-03-20T06:30:00+03:00
здоровье - общество
россия
олег янушевич
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049651_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_62e1fbdc44e592a4f0e4e002924c708c.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049651_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a8841deef351a3244c3e742c8149f268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: стоматолог может увидеть диабет, сифилис и системный кандидоз
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Неудовлетворительное состояние полости рта может говорить о таких заболеваниях, как сахарный диабет, сифилис и системный кандидоз, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
Всемирный день здоровья полости рта отмечается ежегодно 20 марта.
"Сухость полости рта является симптомами заболеваний. В частности, например, при сахарном диабете часто бывает сухость полости рта. Естественно, системный кандидоз - часто поражения возникают в полости рта. Например, при пузырчатке первые признаки этого тяжелого заболевания - отслойка рогового слоя происходит в полости рта, и ее впервые может зафиксировать именно стоматолог. Это же относится и к инфекционным заболеваниям, таким как сифилис, например: твердый шанкр врач-стоматолог вполне может увидеть", - рассказал врач.
Он добавил, что печеночный налет – это один из симптомов заболевания печени, который первым может заметить стоматолог. Также врач может увидеть какие-то проявления на слизистой рта, например, герпес.
"Конечно, герпес нельзя оставлять без внимания, каждый стоматолог должен знать, что пациент с герпесом является не только переносчиком этого вируса, но и его организму тоже угрожают различные другие проблемы. Необходимо обратиться к врачу-терапевту для того, чтобы системно подойти к лечению этого заболевания", - заключил врач.