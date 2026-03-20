03:35 20.03.2026
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране
Военная операция США в Иране преследует несколько целей, Штаты хотят одновременно нанести колоссальный ущерб своему противнику, помочь Израилю и как можно... РИА Новости, 20.03.2026
Дарья Буймова
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военная операция США в Иране преследует несколько целей, Штаты хотят одновременно нанести колоссальный ущерб своему противнику, помочь Израилю и как можно сильнее навредить Китаю, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
По его словам, основная цель Вашингтона заключается в ликвидации ядерной программы Ирана в той ее части, которая гипотетически со временем могла бы привести к созданию ядерного оружия.
"Во-первых, США стремятся нанести существенный и долгосрочный ущерб военному и научно-технологическому потенциалу Ирана. Во-вторых, США действуют в интересах Израиля – расправляются с его наиболее сильным в военном отношении антагонистом. В-третьих, но отнюдь не в последних, операция США направлена на нанесение опосредованного ущерба Китаю, потому что более 80% иранской нефти, экспортируемой Ираном, шло в Китай", - подчеркнул аналитик.
Он добавил, что, по разным оценкам, от 13% до 14% нефти, импортируемой в КНР, шло из Ирана, а это очень существенно.
"Кроме того, дестабилизирован не только Иран, но и все остальные поставщики в регионе Залива, это касается поставщиков не только нефти, но и СПГ. Например, Катар и ОАЭ полностью прекратили поставки сжиженного газа на внешние рынки, у них нет логистических возможностей", - отметил Войтоловский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00
 
