Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране - РИА Новости, 20.03.2026
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране
Военная операция США в Иране преследует несколько целей, Штаты хотят одновременно нанести колоссальный ущерб своему противнику, помочь Израилю и как можно...
2026-03-20T03:35:00+03:00
2026-03-20T03:35:00+03:00
2026-03-20T03:35:00+03:00
https://ria.ru/20260320/iran-2081834287.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, российская академия наук, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Российская академия наук, Военная операция США и Израиля против Ирана
Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране
РИА Новости: Войтоловский заявил, что США хотят навредить Китаю и помочь Израилю
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военная операция США в Иране преследует несколько целей, Штаты хотят одновременно нанести колоссальный ущерб своему противнику, помочь Израилю и как можно сильнее навредить Китаю, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
По его словам, основная цель Вашингтона
заключается в ликвидации ядерной программы Ирана
в той ее части, которая гипотетически со временем могла бы привести к созданию ядерного оружия.
"Во-первых, США
стремятся нанести существенный и долгосрочный ущерб военному и научно-технологическому потенциалу Ирана. Во-вторых, США действуют в интересах Израиля
– расправляются с его наиболее сильным в военном отношении антагонистом. В-третьих, но отнюдь не в последних, операция США направлена на нанесение опосредованного ущерба Китаю
, потому что более 80% иранской нефти, экспортируемой Ираном, шло в Китай", - подчеркнул аналитик.
Он добавил, что, по разным оценкам, от 13% до 14% нефти, импортируемой в КНР, шло из Ирана, а это очень существенно.
"Кроме того, дестабилизирован не только Иран, но и все остальные поставщики в регионе Залива, это касается поставщиков не только нефти, но и СПГ. Например, Катар
и ОАЭ
полностью прекратили поставки сжиженного газа на внешние рынки, у них нет логистических возможностей", - отметил Войтоловский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.