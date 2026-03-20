МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Саммит ЕС закончился для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "тяжелым весенним обострением", она превышает свои полномочия и выходит за должностную компетенцию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов об импорте СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявила, что ЕС продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.
"Тяжелым весенним обострением для Урсулы фон дер Ляйен закончился саммит ЕС, где так и не смогли утвердить 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для режима Зеленского в 90 миллиардов евро. В приступе русофобской истерии глава ЕК заявила, что европейские страны не получат разрешение на закупку российского газа, даже если столкнутся с физической нехваткой энегоресурсов. "Ни одной молекулы", - буквально сказала она", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, глава ЕК в этом вопросе действует, "превышая полномочия и выходя за должностную компетенцию".
"Ее диктаторские замашки и маниакальное стремление нанести России стратегическое поражение руками бандеровцев приведут в результате к глубочайшему кризису внутри Европейского союза", - предупредил парламентарий.
Слуцкий считает, что такие русофобы, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не спасут ЕС от возможного распада и получат обратный эффект от попыток сделать частью объединения Украину.
"Ни Мерц, ни фон дер Ляйен не могут навязывать правительствам европейских стран решения против экономического и торгового суверенитета, благополучия и безопасности их граждан", - добавил он.
Глава думского комитета отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляющие о праве своих стран на энергетическое сотрудничество с Россией, не одиноки в своих требованиях.
"Ряд государств ЕС, в числе которых до сих пор и Франция, продолжают закупки российских энергоресурсов. Решат отказаться от них - их дело, наша страна успешно найдет способы для диверсификации географии поставок. Дело в другом: такие фон дер ляйены, пребывая в критической стадии антироссийского безумия, вредят народам Европы", - подытожил Слуцкий.