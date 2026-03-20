МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Саммит ЕС закончился для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "тяжелым весенним обострением", она превышает свои полномочия и выходит за должностную компетенцию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Тяжелым весенним обострением для Урсулы фон дер Ляйен закончился саммит ЕС, где так и не смогли утвердить 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для режима Зеленского в 90 миллиардов евро. В приступе русофобской истерии глава ЕК заявила, что европейские страны не получат разрешение на закупку российского газа, даже если столкнутся с физической нехваткой энегоресурсов. "Ни одной молекулы", - буквально сказала она", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, глава ЕК в этом вопросе действует, "превышая полномочия и выходя за должностную компетенцию".

"Ее диктаторские замашки и маниакальное стремление нанести России стратегическое поражение руками бандеровцев приведут в результате к глубочайшему кризису внутри Европейского союза", - предупредил парламентарий.

Слуцкий считает, что такие русофобы, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц , не спасут ЕС от возможного распада и получат обратный эффект от попыток сделать частью объединения Украину

"Ни Мерц, ни фон дер Ляйен не могут навязывать правительствам европейских стран решения против экономического и торгового суверенитета, благополучия и безопасности их граждан", - добавил он.