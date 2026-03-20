10:28 20.03.2026
Шри-Ланка отказала иранским кораблям и американским истребителям в визите
2026-03-20T10:28:00+03:00
Шри-Ланка отказала иранским кораблям и американским истребителям в визите

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар - РИА Новости. Власти Шри-Ланки отказали военно-морским кораблям Ирана и истребителям США в разрешении на визит, сообщил президент Анура Кумара Диссанаяке.
"Двадцать шестого февраля поступил запрос на визит иранских военно-морских судов в Шри-Ланку в период с 9 по 13 марта с целью укрепления двустороннего сотрудничества - предложение, которое правительство рассматривало… Вечером того же дня Соединенные Штаты обратились с запросом о разрешении на посадку двух истребителей в аэропорту Маттала", - цитирует издание Ada Derana выступление президента в парламенте.
Президент подчеркнул, что, руководствуясь политикой строгого нейтралитета Шри-Ланки, правительство приняло решение отклонить оба запроса, чтобы сохранить статус страны как неприсоединившегося государства.
Четвертого марта возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена" был торпедирован подлодкой США в пределах исключительной экономической зоны Шри-Ланки. Корабль подал сигнал бедствия, в результате спасательной операции ВМС Шри-Ланки на берег доставлены 32 члена экипажа. Также в ходе операции обнаружены тела 84 моряков с иранского корабля.
