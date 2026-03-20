Развитие МТК "Север — Юг" является одним из приоритетов, заявил Савельев

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" является одним из приоритетных проектов для России, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
В пятницу вице-премьер выступал на итоговой коллегии Минтранса РФ. Он рассказал в докладе о реализации и развитии основных проектов в сфере транспорта.
"Еще одним приоритетным проектом для нашей страны является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Савельев.
По предварительным данным, продолжил вице-премьер, по итогам 2025 года по МТК "Север-Юг" перевезено около 21,5 миллиона тонн грузов. Из них 13,5 миллиона тонн прошло по западному маршруту, более 7,5 миллиона тонн - по траснскаспийскому и чуть более 0,5 миллиона тонн по восточному.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.